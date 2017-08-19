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Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz reddedildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi

Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz reddedildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.

İtiraz kararını değerlendiren, bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddederek, Demirci'nin tahliye kararını onayladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atalay demirci
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