GAP'a hayat veren Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra balık üretimiyle de dikkati çekiyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen, gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyada ise 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.





Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde, sazan ve alabalığın yanı sıra Fırat havzasının endemik türlerinden şabut üretiliyor.



Doğum evresinin ardından yavru balıklar, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere çeşitli kentlerdeki göletlerin balıklandırılması ile gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüklerinin balık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.



DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı bünyesindeki tesiste 1996 yılından itibaren balık üretimi yapıldığını söyledi.



Gökçe, "Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği yaklaşık 134 hektar üzerine kurulmuş. Burada çok sayıda havuzumuz var. Havuzlarımızda sazan ve türleri ile Dicle ve Fırat'ın özel balığı şabut üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 20 milyon balık yetiştirme kapasitemiz var." şeklinde konuştu.