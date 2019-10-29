Atatürk düşmanı Fatih Tezcan'dan yeni skandal

Daha önce de Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımları ile büyük tepki çeken Fatih Tezcan, bu sefer de Yeni Şafak gazetesinde bulunan bir reklam üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

Yeni Şafak’ın sür manşetinde Atatürk’lü 29 Ekim reklamının bulunmasına tepki gösteren Tezcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi...”

Fatih Tezcan'ın paylaşımana tepki yağdı.

ulusal.com.tr