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Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'a hapis cezası!

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'a hapis cezası!

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan Hasan Akar, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akar'ın tutukluluğununun devamına karar verildi.

 “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklu bulunan Hasan Akar 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı, Hasan Akar'ın tutukluluğunun da devamına  karar verildi. 

O KONUŞMALAR TEKRAR İZLENDİ

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada tutuklu sanık Hasan Akar ve avukatı hazır bulundu. Duruşma salonunda Hasan Akar'ın iddianameye konu o videosu tekrar izlendi. 

“ORTADA BİR SUÇ VARSA BANA AİTTİ, CEMAATE AİT DEĞİLDİR"

Söz verilen Akar, “Daha önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ekleyecek bir şeyim yok" dedi. Akar, medyada kendiyle ilgili bazı haberler çıktığı belirterek, “Ortada bir suç varsa bana aittir, cemaate ait değildir" dedi. 

DAVAYA KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Öte yandan mahkeme, Avukat Zafer Tunca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin davaya taraf olarak katılma taleplerini olayla ilgili doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Avukat Tunca da karara itiraz edeceğini belirterek duruşma salonundan ayrıldı. 

HAKİM: TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİYORUZ 

Hakim de “O zaman herkes müdahil olsun. Biz zaten Türk milleti adına buradayız. Türk Milleti adına karar vereceğiz" dedi. 

HASAN AKAR: BERATİMİ TALEP EDİYORUM

Hasan Akar'ın avukatı Mustafa Arıboğa, müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını olayın basın tarafından büyütülüp aleniyet kazandırıldığını savunarak, "Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Son sözü sorulan Akar da, “Beraatimi talep ediyorum" dedi. 

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Hasan Akar'ı “Atatürk'ün  hatırasına alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Akar'ın tutukluluğunun da devamına karar verildi. Mahkeme, verilen cezalarda herhangi bir indirim de uygulamadı.

AVUKAT: BASKI MI GÖRDÜ ACABA MAHKEMENİZ 

Kararın açıklanmasının ardından Hasan Akar'ın avukatı Mustafa Arıboğa, 5 yılın altında ceza alanların cezavinde yatırılmadığını belirterek "Baskı mı gördü acaba mahkemeniz" diyerek tepki gösterdi. Avukata "Dışarı çıkın" diyen hakim,  güvenlik görevlilerinden de duruşma salonunu boşaltmalarını istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #Hasan Akar
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