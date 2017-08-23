Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.
Atatürk Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı
Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.
10 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu Atatürk Havalimanı'nda bugünden itibaren hissedilmeye başlandı.
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.
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