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Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu başladı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu Atatürk Havalimanı'nda bugünden itibaren hissedilmeye başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu başladı

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda  30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.

Atatürk Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı

Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk havalimanı #Kurban Bayramı
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