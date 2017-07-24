Atatürk Havalimanı'nda vücut tarama dönemi başladı. Güvenlik amacı ile kullanılan cihazlar sayesinde vücudun röntgeni çekiliyor, yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil her şey görüntülenebiliyor.

Atatürk Havalimanı'nda montajı tamamlanan 10 vücut tarayıcısı kullanılmaya başlandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen tarayıcıların amacı güvenlik.



İnsan üzerinde tarama yapan ve elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlar, dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda ise güvenlik kontrolü yapılan bölgede bulunuyor.



Kontrol noktalarındaki ilk aramalardan geçen yolcuların, gerekli görülmesi halinde bu cihazlarda üzerleri taranıyor.



Vücud tarayıcı yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor. Aynı diş protezi çekilir gibi görüntü alınıyor.



Yolcunun üzerindeki plastik, seramik,ve sıvı dahil tüm unsurlar ekranda yolcunun çizgi şekli bir cisim üzerinde görüntüleniyor.



Bu görüntü operatörün önüne düşüyor. Şayet vücut üzerinde herhangi bir unsur varsa operatör bu bilgiyi güvenlikteki arkadaşlarına bildiriyor ve göründüğü noktaları da belirtiyor.



Ankara ve İzmir'deki hava limanlarına dörder adet taracı yerleştirilecek.





ulusal.com.tr