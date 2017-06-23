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Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilen kaporta parçalarının içine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Suudi Arabistan'a gönderilen kamyon kaportalarının içerisine saklanmış 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli malzemeler içerisine zulalanan uyuşturucunun kargoyla Suudi Arabistan'a gönderildiğini tespit etti.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 22 Haziran'da Atatürk Havalimanında düzenledikleri operasyonda, 6 plastik kamyon kaportası içerisine yerleştirilmiş 200 bin Captagon hap ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mürlüğü #kaptagon #atatürk havalimanı
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