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Atatürk Havalimanı’ndaki kokunun nedeni belli oldu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde öğle saatlerinde yayılan bir kokunun nedeninin kayıp eşya bürosunda bekleyen bagajın içinden sızan bir sıvıdan kaynaklandığı açıklandı.

Atatürk Havalimanı’ndaki kokunun nedeni belli oldu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde öğle saatlerinde yayılan bir kokunun nedeninin kayıp eşya bürosunda bekleyen bagajın içinden sızan bir sıvıdan kaynaklandığı açıklandı.

Açıklamada, "Hasar gören bagajdan akan kötü kokulu sıvı temizlenmiştir ve mekanın hava sirkülasyonu sağlanarak koku giderilecektir" denildi.

TAV Kurumsal konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

''Bugün saat 14:00 civarı Dış Hatlar geliş katına yayılan kötü kokunun, kayıp eşya deposundan çıkarılan ve içeriğinde organik atık olan bir bagajın çöpe götürülürken bagajın hasarlanması ve bunun sonucunda bagajdan sızan sıvıdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hasar gören bagajdan akan kötü kokulu sıvı temizlenmiştir ve mekanın hava sirkülasyonu sağlanarak koku giderilecektir.''

ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk havalimanı
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