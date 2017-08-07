Gökova Körfezi'nde deprem
Gökova Körfezi'nde deprem
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
Onları görünce aracını durdurdu, dikkatini çekti! Hemen aldı ve...
19 ilde operasyon: Gözaltılar var
19 ilde operasyon: Gözaltılar var

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00'dan 04.30'a kadar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergah Yeni Galata Köprüsü
Açıklamada, köprünün kapalı olması nedeniyle alternatif güzergah olarak, Yeni Galata Köprüsü tavsiye edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Atatürk Köprüsü
Önceki Haber
Son dakika: Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)
Sonraki Haber
UEFA Süper Kupa maçına doğru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.