Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00'dan 04.30'a kadar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



Alternatif güzergah Yeni Galata Köprüsü

Açıklamada, köprünün kapalı olması nedeniyle alternatif güzergah olarak, Yeni Galata Köprüsü tavsiye edildi.

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