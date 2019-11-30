Atatürk Kültür Merkezi AKM 2020'de açılıyor! Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Cumhuriyeti kutlayacağız

Binlerce yıllık geçmişi, kadim külterlerin ortak yaşam alanı Beyoğlu... Kısacası İstanbul'un kalbinin attığı yer.

Haydar Ali Yıldız, bu kadim ilçenin Belediye Başkanı. Projeleri ve sorunları ile her zaman Türkiye'nin gündeminde olan Beyoğlu'nu Ulusal Kanal'da anlattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haber Merkezi Programı'nda Deniz Adalı'nın konuğuydu. Başkan Yıldız, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan, hala tamamlanamayan Atatürk Kültür Merkezi'nde son durumu aktardı. AKM'nin 29 Ekim 2020'de açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çok tepki çeken HaliçPort ve Taksim Camisi gibi projeleri ile ilgili de konuştu, Yıldız.

Ve İstanbul'un gündeminde olan su zammı. Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği, belediye meclisinden geçemeyen teklife tepkiliydi.

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