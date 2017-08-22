Atatürk Orman Çiftliği’nin 37 bin metrekarelik arazisinin Amerika'ya satılmasına ilişkin tepkiler büyüyor. Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğündeki 40’a yakın kitle örgütü arazi üzerine inşası başlanan Amerika Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Arazinin satılmasını protesto eden yurttaşlar “Bu Atatürk’e yapılmış bir ihanettir” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisine Amerikan Büyükelçiliği'ne satılmasına tepkiler artıyor.Çok sayıda kitle örgütü, Atatürk'ün talimatıyla kurulan Atatürk Orman Çiftliği’nin 37 bin metrekarelik arazisine "yeni büyükelçilik binası yapılması" için ABD’ye satıldığı iddiası için toplandı.Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde 40’a yakın kitle örgütü yeni yapılan inşaat önünde toplandı.Mimarlar odası Ankara şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, anayasanın haklarını kullanacaklarını söyledi.Candan, Gazi Üniversitesi, TOKİ ve ilgili yetkililerle ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Söz konusu arazi Gazi üniversitesine tıp fakültesi yapılması için verilmiş, üniversite de bu araziyi TOKİ’ye devretmişti. TOKİ de 37 bin metrekarelik alanı hülle yoluyla ABD’ye sattı.