Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Amerikan Büyükelçiliği’ne satılması, yargıya taşındı. Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile beraberindeki kitle örgütleri, Gazi Üniversitesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkilileri hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu

Amerikan’ın yeni büyükelçilik yapmak için satın aldığı arazi mahkemelik oldu.



Atatürk Orman Çiftliği’nin Amerika’ya satılan 37 bin metrekarelik arazinin önünde protesto yapan kitle örgütleri, bugün Ankara Adliyesi önündeydi.



Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği, Gazi Üniversitesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkilileri hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.



Ankara Adliyesi önündeki basın açıklamasını Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptı.



Suç duyurusunda bulunan kitle örgütleri, 6 Eylül’de de ABD Büyükelçiliğine yürüyüp siyah çelenk bırakacaklarını açıkladı.



Tıp fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimi yapabilmesi için Gazi Üniversitesi’ne verilen arazi hukuksuz olarak TOKİ’ye devredilmişti.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



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