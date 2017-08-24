İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Erdoğan'dan flaş kurban kararı
Erdoğan'dan flaş kurban kararı
FETÖ'den gözaltına alındı
FETÖ'den gözaltına alındı
İşte İbrahimovic'in forma giyeceği takım
İşte İbrahimovic'in forma giyeceği takım

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki araziyi ABD'ye satanlar hakkında suç duyurusu

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Amerikan Büyükelçiliği’ne satılması, yargıya taşındı. Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile beraberindeki kitle örgütleri, Gazi Üniversitesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkilileri hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu

Amerikan’ın yeni büyükelçilik yapmak için satın aldığı arazi mahkemelik oldu.

Atatürk Orman Çiftliği’nin Amerika’ya satılan 37 bin metrekarelik arazinin önünde protesto yapan kitle örgütleri, bugün Ankara Adliyesi önündeydi.

Mimarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği, Gazi Üniversitesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkilileri hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.  

Ankara Adliyesi önündeki basın açıklamasını Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptı.

Suç duyurusunda bulunan kitle örgütleri, 6 Eylül’de de ABD Büyükelçiliğine yürüyüp siyah çelenk bırakacaklarını açıkladı.

Tıp fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimi yapabilmesi için Gazi Üniversitesi’ne verilen arazi hukuksuz olarak TOKİ’ye devredilmişti.
 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr

Etiketler; #Atatürk Orman Çiftliği #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Siirt'te saldırı hazırlığında olan terörist yakalandı
Sonraki Haber
Atatürk Orman Çiftliği'ndeki araziyi ABD'ye satanlar hakkında suç duyurusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.