Atatürk, Şeyh Said İsyanı'nı öğrendiğinde ne yaptı?

Erken Cumhuriyet Dönemi isyanlarının sebeplerinin ve tarihsel köklerinin tartışıldığı programda Sina Akşin; Atatürk, İnönü ve Okyar arasında geçen bir anektodu anlattı.

Akşin’in anlatımına göre; Şeyh Said isyanı patlak verdiği sırada Çankaya Köşkü’nde yemek sonrası kağıt oynanıyordu.

Bu sırada Atatürk’ün yanına yaklaşan yaveri, kendisine Şeyh Said isyanının başladığını haber veren bir bilgi kağıdı uzattı. Kağıdı dikkatle inceleyen Atatürk, yaverine dönerek şimdi bu kağıdı Başbakan Fethi Bey’e iletmesini istedi.

Derhal Cumhurbaşkanı’nın isteğini yerine getiren Yaver, isyanı haber veren kağıdı Fethi Bey’e uzattı.

Kendisini oyuna kaptırmış olan Başbakan, kağıda üstünkörü göz attıktan sonra, “sonra değerlendiririz” diyerek kağıdı yavere geri verdi ve oyununa kaldığı yerden devam etti.

Atatürk bunun üzerine kağıdın İsmet Bey’e verilmesini istedi. Kağıdı alan İsmet Bey, derhal oyunu bırakarak uzun uzun kağıdı inceledi ve bir sigara yakarak düşünmeye başladı.

İsyanın sıradan bir vaka değil rejimi tehdit eden büyük çaplı bir hareket olduğunu anlamıştı.

Prof. Dr. Sina Akşin’e göre; Fethi Bey’in istifa edip yerine yeniden İsmet Bey’in Başbakan yapılmasının altında bu davranış farkı yatıyor.

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