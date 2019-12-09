Atatürk'ü hedef alan Alman televizyonuna sert yanıt

Alman Devlet Televizyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almasına tepkiler büyüyor.

ARD Kanalı'nda Atatürk, Hitler'le işbirliği yapan bir katliamcı olarak sunulmuştu. Konuyla ilgili Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul'da basın açıklması yaptı.

Nazi Almanyası'ndan alınan zehirli gazın Dersim Harekâtı’nda kullanıldığı öne sürüldü.

Taksim'de bulunan Alman Konsoloğu önündeki basın açıklamasını ADD Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki yaptı. Mahruki, Atatürk'e saldırıyı emperyalist devletlerin planladığını söyledi.

Basın açıklmasından sonra Alman Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.



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