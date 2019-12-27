Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yılı kutlandı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı başkentte coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş Savaşı için kritik kararları Ankara'da aldı. 19 Mayıs 1919'da başlayan yolculuk kapsamında Amasya, Erzurum ve Sivas'a gitti. Kongreler topladı. "Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" denilen Sivas Kongresi sonrası Ankara'nın yolunu tuttu. Kongreden yaklaşık 3 ay sonra, Ankara'ya ayak bastı.

Takvimler 27 Aralık 1919’u gösterirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez Ankara’ya geldi. Şu anda Dikmen Keklikpınarı olarak bilinen bu noktada 100 yıl önce Ankaralılar Atatürk’ü karşıladı.

Zamanında Ziraat Mektebi olarak kullanılan bu bina Atatürk’ün Ankara’daki ilk karargahı. Atatürk, 6 ay boyunca İstiklal Savaşı sırasında bu binada kalmıştı.

Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunan bu odada Atatürk’ün masası, sandalyesi, perdesi ve halıları eskisi gibi korunuyor. İşte bu masada Atatürk, Kurtuluş Savaşı kararları ve Meclis’in açılma kararlarını almıştı.

Atatürk ayrıca bu haritalar üzerinde işgal kuvvetlerine karşı yapılacak harekatları planlamıştı.

Bu tarihi adım 100'üncü yılında da unutulmadı. Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. 600 öğrenci Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı ile koştu. İki numaralı nizamiyeden başlayan koşu, Anıtkabir’de sona erdi.

Dikmen Keklikpınarı'nda ise 84’üncü Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Koşunun başlangıcını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: TANSEV KARA/ AYDIN GERGİN

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