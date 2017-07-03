Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kutlamalar kapsamında Atatürk'ün şehre giriş yaptığı tarihi İstanbulkapı önünde bir araya gelen Erzurum Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, diğer protokol üyeleri, 9. Kolordu Komutanlığı bandosu ve öğrencilerle Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Törende Valilik, 9. Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri, Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sekmen, törende yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 1919’da vatansever Erzurum insanı ile Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın Palandöken Dağı eteklerinde bütünleşerek Milli Mücadele hareketini başlattığını anlattı.

Atatürk'ün siyasi hayatında Erzurum’un çok büyük önemi olduğunu dile getiren Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsızlık davasına inanmış yüce Türk milleti ve bu kutlu davanın, milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa ile bundan 98 yıl önce 3 Temmuz 1919’da başlatılan milli mücadele, kongre salonlarına, Meclis kürsülerine, cephelere taşınarak milli hedefe ulaşılmış, millet egemenliğine dayalı, bağımsız yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır."

Sekmen, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı önemli olayların Milli Mücadele yıllarının önemini daha da arttırdığını vurgulayarak, "O günlerde olduğu gibi bugün de ülkemizin büyük bir sıkıştırma, kuşatma altına alınmaya çalışılması söz konusudur. Gerek içten gerekse dıştan bu devleti çökertmeye çalışan, başka devletlerin emrine sokmaya çalışanların gayretleri beyhudedir. Bu aziz Türk milleti ve onun kurumları el ele vererek bu çabaları boşa çıkartacaktır." dedi.

Törende, şiirler okundu, yöresel halk oyunlarından Erzurum barı ve mehteran takımının gösterileri sunuldu.

Havuzbaşı'ndaki törenin ardından katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Kutlamalar çerçevesinde, katılımcılarca Aziziye ilçesindeki Şehitlik Parkı'ndaki anıta da çelenk sunulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.