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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 98. yıl dönümü

Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde tören düzenlendi

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 98. yıl dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Davut Gül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve Belediye Başkan Sami Aydın, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Gül, anıt şeref defterini imzaladı. Gül, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atam, tarih boyunca hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş Türk milleti, hür ve bağımsız yaşayarak büyük bir millet olmanın haklı onuru ile tarihe damgasını vurmuştur ancak 1. Dünya Savaşı sonunda yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu, kardeşin kardeşe güvenmediği bir dönemde inandığınız Sivaslılar, aradan geçen 98 yıl süresince güveninize layık olmak çabası içerisinde gösterdiğiniz hedeflere doğru birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun en güvenli yeri olarak değerlendirdiğiniz ve 108 gün kalarak milletin kurtuluşunu hazırlayan kararları aldığınız Sivas sizi ve silah arkadaşlarınızı bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anmakta, şehrimize ilk teşriflerinizdeki milli heyecan ve inanç bugün de aynı şekilde sürmektedir. Bıraktığınız emanetler emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."
Törende, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
Törene, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas Valisi Davut Gül #Sivas #Atatürkün Sivasa gelişinin yıl dönümü
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