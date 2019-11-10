Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı

Bu muhteşem görüntüler İstanbul Kadıköy'de çekildi. Binlerce yurttaş Ata'sını anmak için "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu.

Saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verildi.

2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.

Bu klibi de Ağrı'daki Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri hazırladı.

İlçe merkezi ile köylerin yanı sıra farklı adresleri 2 ay boyunca gezen öğretmenler, asker, polis, köylü ve çobanların sahne aldığı video hazırladı.

Videoda, öğrenciler tarafından oluşturulan saat görseli 09.05'i gösterdiğinde çok sayıda kişinin saygı duruşunda bulunması yer aldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde de öğrenciler koreografi oluşturdu.

Öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle "09.05" ve "1938"i oluşturdu. Öğrenciler "8" rakamını, "sonsuzluk işaretine" dönüştürdü.

Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene." sözüyle biten çalışmada, çalınan sirenle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bu anları drone ile de görüntüledi.

Bu görüntüler de Edirne'den. Motosiklet kulübü üyeleri, Edirne Garı'nda bir araya geldi.

Garın bahçesinde dev Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş açan üyeler, motorlarıyla "Saat 09.05" yazdı, kendileri de sonsuzluk işareti oluşturdu.

Kocaeli'de ise anmaların rengi maviydi.

Değirmendere Sualtı Topluluğunca "su altı şehri"ne dalış yapıldı.

Dalgıçlar, su altındaki portre ve Türk bayrağı önünde 2 dakika saygı duruşunda bulunup "su altı şehri"ni gezerek etkinliği tamamladı.

ulusal.com.tr