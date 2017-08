Türkiye’nin farklı bölgelerinden yüzlerce liselinin bir araya geleceği Türkiye Liseliler Birliği (TLB) yaz kampı bu sene 14-20 Ağustos tarihleri arası Muğla Datça'da yapılacak

Türkiye’nin farklı bölgelerinden yüzlerce liselinin bir araya geleceği Türkiye Liseliler Birliği (TLB) yaz kampı bu sene 14-20 Ağustos tarihleri arası Muğla Datça'da yapılacak. Ülkenin dört bir yanından yüzlerce lisenin buluşacağı bu kampta gençler, bir yandan yapılan turnuvalar ve düzenlenen yarışmalarla eğlenecek bir yandan da yapılan tartışmalarla, verilen eğitimlerle bilgisine bilgi katacak. Kampla alakalı görüştüğümüz TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve TLB Genel Sekreteri Birkan Burkan sorularımızı yanıtladı.: Katılım için tüm sosyal medya hesaplarımızdan iletişim numaralarımızı paylaştık. Ayrıca internet sitemiz talebe.org’ dan da detaylı bilgilere ulaşılabilir.: Kamplarda esas olarak disiplin, özgüven ve sorumluluk duygusunu pekiştirdiğimiz çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce arkadaşımıza temas ediyoruz. Her biri farklı koşullarda yetişiyor ve kamp sırasında ortak bir yaşam ortamı oluşturuyorlar. Bu bireyin hem fikir dünyasını hem de karakteristik özelliklerini geliştirmesine, yeteneklerini keşfetmesinde yardımcı oluyor.: Öncelikle kamp çalışmalarımıza aylar öncesinden başlıyoruz. Güvenli, huzurlu bir yer seçmek için fazlaca yer geziyoruz. Yeri seçtikten sonra da o bölgede hummalı bir çalışma başlıyor. Aileler öncelikle çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilen özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için göndermeli. Ailelerimizin gönlü ferah olsun. Olabilecek her şeyi tüm ayrıntısıyla planlıyoruz. Alan, yemek, temizlik, güvenlik ve sağlık sorumlularımız var. Yatış ve kalkış saatlerinden, spor ve yemek saatlerine kadar hepsi belirli. Gerçekten özenilmiş bir düzen içinde kampı en sağlıklı şekilde tamamlayacağız.Kamplarda esas itibariyle geçtiğimiz dönemi değerlendiriyoruz ve bu bağlamda önümüze işler çıkarıyoruz. İki sene öncesinin ihtiyacı olarak, sizin de söylediğiniz gibi, YAŞA kampanyasını başlatmıştık. Bu yaz ise ana tartışma odağı eğitim sistemi olacak. Dönem başındaki proje okul uygulamaları, yeni müfredat taslakları , yönergelerdeki amaç kısımlarından Atatürk Milliyetçiliğine bağlı nesiller yetiştirme maddesinin çıkarılması gibi birçok hatalı uygulama var. Eğitim sisteminin milli bilinç üzerine kurulu olması gerekirken ümmet anlayışı üzerine kurma çabaları var. Tüm bunları tartışacağız ve önümüze işler çıkartacağız. Gerekirse gençlik kendi müfredatını da yazacak .Son gün tüm arkadaşlardan değerlendirmelerini yazıp bize vermesini istiyoruz. Bu değerlendirmelere kendi gözlemlerimizi de ekliyoruz ve bir sonraki kampta neleri değiştirmemiz gerektiğine karar veriyoruz. Bu sene için yeni olarak atölye çalışmaları ekledik. Her arkadaşımız kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda istediği atölyeye dahil olacak. Halk oyunları, yaratıcı drama, dergicilik gibi atöyelerimiz mevcut. Bunların her birinin başında da alanında uzman hocalarımız olacak. P Kamp bitmeden önceki son gece kamp eğlencesi düzenliyoruz. Bu eğlencede tüm atölyeler kendi hazırladıkları gösterilerini, işlerini sunacak. Dolayısıyla ortak üretim ve onun karşılığını görme noktasında arkadaşlar doygunluğa ulaşacaktır.Öncelikle her ilde üniversite öğrencisi olan bir TLB sorumlumuz var. Kamplara liseli arkadaşlarımız ile beraber onların da katılımı oluyor. Liseyi bitiren arkadaşlarımıza da kampımızın son günü mezuniyet düzenliyoruz. Onları TGB saflarında üniversite mücadelesine göndermiş oluyoruz. Bir sonraki sene o arkadaşlar artık TGB kamplarında yer alıyorlar.