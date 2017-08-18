Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
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Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı

ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen ve daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı

7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

Şüpheliler arasında Konya eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Anadolu Atayün'ün 15 yaşındaki oğlu H.A. ile 17 yaşındaki kızı Y.A.'nın da olduğu öğrenildi.

 

Etiketler; #Atayün #fetö #Konya #anadolu
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