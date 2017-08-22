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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock'tan gözaltında

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock iddiasıyla gözaltına alındı, telefon ve bilgisayarına el konuldu.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock'tan gözaltında

Habertürk'ün haberine göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla Atiker Konyaspor Kulubü Başkanı Ahmet Şan gözaltına alındı.

Şan'ın evinde arama yapıdı. Aramada, dijital tüm materyallerle telefonu ve bilgisayarına el konuldu.

Emniyete götürülen Ahmet Şan'ın çok sayıda ByLock görüşmesi tespit edildiği kaydedildi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #atiker konyaspor #Ahmet Şan #bylock
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