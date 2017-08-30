Türkiye İran yakınlaşması Atlantik cephesinin bölgedeki destekçilerini rahatsız etti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, İran'ı Suriye'ye müdahale etmekle suçladı, "Türk ve İranlı güçler, Suriyeden çıkmalı" dedi.

Ankara ve Tahran'ın Suriye'de bölgesel çözüm ve terörle mücadele kararı, Atlantik cephesinin bölgedeki destekçilerini rahatsız etti.



Rus Dışileri bakanı Lavrov'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde kameralar karşısına geçen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ı Suriye'ye müdahale etmekle suçlayarak bu ülkelerin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.



Al-Nahyan, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini "sömürgecilik "olarak tanımladı. Bakan, Nahyan, Türkiye ve İran'ı Suriye krizinin çözümüne engel olmakla suçladı.



Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin çözüm yolunun, Suriye egemenliğini azaltmaya çalışan tarafların bu ülkeden çıkmasıdır. Bu doğrultuda açıkça İran ve Türkiye'nin adını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Suriyeli muhaliflerin tehditleri bir kenara bırakıp müzakere masasına geri dönmeleri gerektiğini söyledi.



Lavrov; BM Güvenlik Konseyinin Suriye halkının, Suriye için karar vermesi gerektiğini ve hiç bir ön şartın olmamasına vurgu yaptığını söyledi.







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