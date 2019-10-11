Atlantik cephesinin kara propagandası

CIA ve Mossad harekete geçti. Diğer harekatlarda olduğu gibi, Türk Ordusu'nun sivillere saldırdığına yönelik yalan haberler servis edildi.

PKK koridorunun merkezini hedef alan Türk Ordusu'nun harekatı başarıyla devam ediyor. Teröristleri etkisiz hale getirmeyi hedefleyen harekata karşı ise algı yönetimi başladı. Haberler, teröristlerin servis ettiği yalanlarla, Atlantik medyasında yer alıyor. Washington Post, son olarak PKK'nın çatı örgütü SDG'nin Sözcüsü Mustafa Bali’nin Türkiye’nin sivilleri öldürdüğüne yönelik yalanına yer vermişti.

Yalan haberler arasında bölgede Hristiyan azınlığın vurulduğu iddiası da vardı. Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre de teröristler yeni bir kirli oyunun içine girdi. Mehmetçiğin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad’daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın Kilise’den Mehmetçiğe saldırı düzenliyor.

Teröristler TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmekçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirleri alıyor. Türk Ordusu, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kara propagandaya yönelik hükümetten de peş peşe açıklamalar geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan da propagandanın hedefine dikkat çekti.

Korkmazcan, ABD senatörlerine ve Temsilciler Meclisi üyelerine seslendi.



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