Atlantik yalanı Meclis'e takıldı
Batı merkezli Uygur kışkırtması Meclis'ten geçemedi. İyi Parti'nin Uygur Türkleri ile ilgili Meclis'e sunduğu araştırma önergesine Ak Parti ret oyu verdi, MHP çekimser oy kullandı. CHP ve HDP ise önergeyi destekledi.
GÜNDEM 22.12.2019, 14:18 22.12.2019, 18:00
Sincan Uygur bölgesine yönelik Atlantik provokasyonu Meclis'e takıldı.
Çin'in, Uygurlara yönelik baskı yaptığı iddiaları batı merkezli kaynaklar tarafından beslenmeye devam ediyor. Son olarak İyi Parti, Uygur kışkırtmasını Meclis Genel Kuruluna taşıdı. İyi Parti grubunun Doğu Türkistan ile ilgili Genel Kurul’a sunduğu araştırma önergesi Ak Parti tarafından reddedildi.
MHP ise oylamada çekimser kaldı. Atlantik merkezli yalana CHP ve HDP ise destek verdi.
ulusal.com.tr
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