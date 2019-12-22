Atlantik yalanı Meclis'e takıldı

Sincan Uygur bölgesine yönelik Atlantik provokasyonu Meclis'e takıldı.

Çin'in, Uygurlara yönelik baskı yaptığı iddiaları batı merkezli kaynaklar tarafından beslenmeye devam ediyor. Son olarak İyi Parti, Uygur kışkırtmasını Meclis Genel Kuruluna taşıdı. İyi Parti grubunun Doğu Türkistan ile ilgili Genel Kurul’a sunduğu araştırma önergesi Ak Parti tarafından reddedildi.

MHP ise oylamada çekimser kaldı. Atlantik merkezli yalana CHP ve HDP ise destek verdi.

ulusal.com.tr



