Atlantik yalanlarına tek tek yanıt verdi
Atlantik merkezli Uygur provokasyonuna Çin Ankara Büyükelçiliği sert yanıt verdi. Elçilikten yapılan açıklamada Batılı medya organlarınca piyasaya sürülen Uygur yalanlarına tek tek yanıt verildi. Provokasyon haberlerinin amacının Çin'i karalamak ve Ankara-Pekin dostluğunun baltalanmak olduğu vurgulandı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını kınadı. Sincan-Uygur bölgesi ile ilgili Atlantik cephesinin yalanlarına tane tane yanıt verdi. Çin, toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını bir kez daha duyurdu.
ABD Temsilciler Meclisi Çin’in Sincan-Uygur bölgesi ile ilgili politikalarına karşı yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, tepki gösterdi.
Büyükelçilikte basın toplantısı düzenleyen Cheng, Çin'in Uygurlara zulüm uyguladığı iddialarına tek tek yanıt verdi.
Atlantik merkezli haberlerde Çin'in çocuk yapmamaları için Uygurlara baskı uyguladığı iddiaları gündeme getirildi.
Haberlerde bölge halkının Uygurca konuşmasının yasaklandığı da öne sürüldü. Müsteşar Cheng onu da yalanladı.
Sadece Ulusal Kanal'ın canlı ekranlara taşıdığı basın toplantısında teröristlerin Çin'de düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Müsteşar Cheng Weihua'nın gündeminde NATO Liderler Zirvesinde Çin'in tehdit olarak tarif tanımlanması da vardı.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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