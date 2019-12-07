Atlantik yalanlarına tek tek yanıt verdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını kınadı. Sincan-Uygur bölgesi ile ilgili Atlantik cephesinin yalanlarına tane tane yanıt verdi. Çin, toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını bir kez daha duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Çin’in Sincan-Uygur bölgesi ile ilgili politikalarına karşı yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, tepki gösterdi.

Büyükelçilikte basın toplantısı düzenleyen Cheng, Çin'in Uygurlara zulüm uyguladığı iddialarına tek tek yanıt verdi.

Atlantik merkezli haberlerde Çin'in çocuk yapmamaları için Uygurlara baskı uyguladığı iddiaları gündeme getirildi.

Haberlerde bölge halkının Uygurca konuşmasının yasaklandığı da öne sürüldü. Müsteşar Cheng onu da yalanladı.

Sadece Ulusal Kanal'ın canlı ekranlara taşıdığı basın toplantısında teröristlerin Çin'de düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Müsteşar Cheng Weihua'nın gündeminde NATO Liderler Zirvesinde Çin'in tehdit olarak tarif tanımlanması da vardı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr