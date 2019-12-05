Atlantikçi 3 isim yeniden siyaset arenasında

Türkiye 15 Temmuz sürecini atlattıktan sonra FETÖ temizliği için düğmeye bastı. Başta ordu olmak üzere yargıda, okullarda, yurttlarda ele başları yakalandı. FETÖ'nün siyasi ayağına konuşulurken, yeni parti çalışmaları ortaya çıktı.

Unutulan yüzler siyasi arenada yeniden yer almaya başladı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski ekonomi bakanı Ali Babacan, yeni parti çalışmaları için sahaya çıktı. 2 isim özellikle kurucularından olan Babacan, Ak Partiden istifa etti.

Yol ayrımına giden süreçte derin çatlaklar oluştu. Ergenekon-Balyoz davaları, 17-25 Aralık süreci, açılım dönemi, MİT krizi, Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin ile yakınlaşması, Babacan ve Davutğlu'nun kopuş sürecinin temel taşları oldu. Bu süreçte ikili karşı tarafa konumlandı.

2 isimle birlikte Abdullah Gül hep gölgede kalmayı tercih etti. Yeni parti süreçlerinde önde durmasa da sürecin en büyük destekçisi Abdullah Gül... Şimdilik rolü teknik direktörlük gibi görünse de uygun şartlarda Gül yeniden sahneye çıkabilir.

Babacan ve Davutoğlu yaklaşık 1 yıldır dillendiriyor parti kuracaklarını ancak, geçikti, Ekim'de kurulması bekleniyordu, son olarak Davutoğlu 16 Aralık'ı işaret etti. Babacan ise Aralık demişti, o da 2020 Ocak'a sarkabilir.

Avrupa birliğine yakınlığıyla bilinen Babacan ve Davutoğlu'nun ilk süreçte birlikte parti kuracağı söylenmişti. Ancak Davutoğlu'nun "Babacan ile dostuz ama ortak parti olmadı" açıklaması ortaklığın başlamadan bittiğini gösterdi.

Orta parti çalışmalarının Gül’ün sıcak bakmaması nedeniyle sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Son olarak Davutoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu İstanbul'da toplantıda bir araya geldi. 3 isim birbirlerine övgüler dizdi.



Partiler kurulduktan sonraki süreç de, birçok olaya gebe...Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın seçimlere ittifak halinde gireceği ve bu ittifakta Saadet Partisi’nin de yer alacağı öne sürülüyor.

2 isimin Türkiye'deki ekonomik sorunu nasıl aşacağı, dış politikada hangi adımları atacakları belirsiz.



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