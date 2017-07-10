Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in kaybettiği Ankara Ticaret Odası seçimlerini kazanmak için yakın çevresine binlerce şirket kurdurduğu öne sürüldü.

ATO’nun son seçimini, Emine Erdoğan’ın dayısının oğlu Gürsel Baran’a 100’e karşı 86 oyla kaybeden Osman Gökçek’in ATO başkanlığından vazgeçmediği öğrenildi. Gökçek’in yakın çevresine binlerce şirket kurdurduğunu iddia eden mevcut ATO yönetimine yakın kaynaklar, “Gökçek ATO Başkanlığı mücadelesinden vazgeçmiş değil. Bizde meslek komiteleri seçimleri önemlidir. Meslek komitelerinde üye sayısına göre 2 ile 5 arasında meclis üyesi seçilir. Osman Gökçek meslek komitelerindeki dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Meslek komitelerinden kendine yakın isimleri meclis üyesi yapmak için harekete geçti. Yeni yapılacak seçimlere hazırlanıyor” dedi.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Gökçek’in faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresi tarafından da bilindiğini ve izlendiğini vurgulayan kaynaklar, “Osman Gökçek son seçimde aday oldu. Gökçek’e karşı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın dayısının oğlu rakip olarak sahaya çıktı. Bu Gökçek’e bir mesajdı. Ama o ısrarını sürdürdü. Hala da sürdürüyor. Yapılan yeni taktik pek etik değil. Bu yolla seçim alınmaya çalışılırsa buna tavır gelebilir” ifadesini kullandı.



Bu arada ATO meslek komisyonlarının sonucunu etkilemek amacıyla kurulduğu anlaşılan yeni şirketlerin kurucularının da mercek altına alındığı belirlendi.



ulusal.com.tr