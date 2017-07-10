Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirilirken Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, saldırı hazırlığındaki üç teröristi etkisiz hale getirirken bir Doçka uçaksavar mevzisi ile barınağı imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirilirken, bir Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirilirken Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.
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