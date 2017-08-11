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Avaşin-Basyan'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depoları imha edildi

Avaşin-Basyan'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekat bugün öğlen saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlendi.

Harekatta, teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depoları imha edildi.

Bölücü terör örgütü mensubu üç terörist de etkisiz hale getirildi.

Bu arada örevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avaşin #basyan #ırak #terörist
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