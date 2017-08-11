Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Harekat bugün öğlen saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlendi.
Harekatta, teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depoları imha edildi.
Bölücü terör örgütü mensubu üç terörist de etkisiz hale getirildi.
Bu arada örevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depoları imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.