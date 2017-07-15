Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Harekatta hudut birliklerine yönelik olarak saldırı yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Temmuz 2017 tarihinde Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut birliklerine yönelik olarak saldırı yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, harekatta bir havan mevzii de içindeki mühimmatlarıyla birlikte imha edildi.



TSK'nın bilgilendirmesinde, "Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi.



ulusal.com.tr