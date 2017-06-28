28 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi, yedi terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği bildirildi.



YEDİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edildi.



Ayrıca, ilk tespitlere göre, toplam yedi terörist etkisiz hale getirildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.



27 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YURTİÇİ OLAYLAR



TSK'nın paylaştığı bilgilere göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtaları ile üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist düzenlenen hava harekâtı sonucu etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin beraberinde sekiz adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet biksi makineli tüfek, bir adet dragunov keskin nişancı tüfeği, iki adet tabanca, 1.034 adet muhtelif çapta fişek, 11 adet el bombası ve üç adet telsiz ele geçirildi.



Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 26 Haziran 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden birine ait ceset ile birlikte, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 141 adet fişeği, iki adet el bombası ve bir adet telsiz ele geçirildi.



Hakkari Yüksekova ve Bingöl Merkez'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgelesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi, iki terörist etkisiz hale getirildi.



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