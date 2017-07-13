Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
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Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirdi. Harekatta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 13 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İkiyaka bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ayrıca, Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara ve bir havan mevziinin de imha edildiği belirtildi.

TSK'nın bilgilendirmesinde, "Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörist #Yüksekova #basyan #avaşin
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