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Avcılar'da midibüs kaldırıma çıktı

İstanbul Avcılar'da bir midibüs kaldırıma çıktı, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içindeki 3 yolcu yaralandı.

Avcılar'da midibüs kaldırıma çıktı

Direksiyon hakimiyeti kaybetti. Aydınlatma direğine çarptı. Midibüsün içindeki yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Bir yolcu midibüsü, Yenibosna-Kıraç seferini yapıyordu. Şoför bir anlık dalgınlık yaşadı. Aracın kontrolünü kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Aracın içindeki yolculardan 3'ü hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Şans eseri büyük bir facianın yaşanmadığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #avcılar
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