Almanya'nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da Türkiye uzmanı olarak görev yapan Rainer Hermann, Yüksek Askeri Şura kararlarını ve devlet içindeki tasfiyeleri değerlendirdi. Batı yanlısı askerlerin ve diplomatların tasfiye edildiğini belirten Hermann, yerlerine getirilen isimlerin NATO ve Amerika'ya mesafeli olan Avrasyacılar olduğunu yazdı. Hermann, Türkiye'de Avrasya seçeneğinin öncülüğünü de Doğu Perinçek ve Vatan Partisi'nin yaptığını vurguladı.

350 bin tirajlı Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin Türkiye uzmanı Rainer Hermann, Türkiye'de Yüksek Askeri Şura kararlarını ve devlet içindeki tasfiyeleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Hermann, son dönemlerde Batı yanlısı askerlerin ve diplomatların tasfiye edildiğini yerlerine Avrasyacı isimlerin getirildiğini yazdı. Hermann, Türkiye'de Avrasya seçeneğinin öncüsü olarak da Doğu Perinçek ve Vatan Partisi'ni gösterdi.



Gülen cemaati ve Amerika'ya yakınlığı ile tanınan Hermann, YAŞ kararları için "Subaylar düzeyinde büyük bir değişikliğe tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ordudan ihraç edilen generallerin büyük çoğunluğunun Batı yanlısı olduğuna ve transatlantik kampta yer aldığına dikkat çeken Hermann, aynı durumun diplomatlar için de geçerli olduğunu belirtti.



Uzun yıllar Türkiye'de muhabirlik yapan ve çok iyi Türkçe bilen Rainer Hermann, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın referandum sonrası Hindistan, Rusya, Kuveyt ve Çin ziyaretinin Türkiye'nin rotasını gösterdiğini belirtti. Hermann, Türkiye'de Avrasya seçeneğinin öncüsünün de Doğu Perinçek ve Vatan Partisi olduğunu yazdı.



"AVRASYACILIĞIN ÖNCÜSÜ PERİNÇEK: Türkiye'de on yıllardır Avrasya seçeneğini gündeme getiren ve tanınan bir aydın ise, sol yönelişi olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve çevresidir. Doğu Perinçek ve çevresi, Rusya'da Batı karşıtlığının öncülerinden, Rusya'daki yeni sağın liderlerinden olan, aynı zamanda Putin'in danışmanı da olan Aleksander Dugin ile irtibat halinde. Erdoğan muhtemelen onun sayesinde, Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağından sonra gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden normalleştirmesini başarabildi. "



Hermann, Erdoğan'ın da Avrasyacı geleneği benimsediğini vurguladı.



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