Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Jüri Ratas, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi

0 0 0 0

AB Dönem Başkanı Jüri Ratas, Başbakan Binali Yıldırım ile ortak basın toplantısı düzenledi.



İkili, göç, terörle mücadele gibi konuları görüştü.



AB Dönem Başkanı Jüri Ratas, AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına değindi.



Ratas, "Göç konusunda Türkiye'nin adımları çok önemli" ifadelerinde bulundu.



Ratas, "Küresel terörle mücadelede işbirliği artırılmalı" dedi.