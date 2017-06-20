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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kritik ziyaret

Ankara, AB ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde önemli bir ismi ağırlayacak. Avrupa Birliği Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek. AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, ziyarette "Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği" kaydedildi.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kritik ziyaret

Bir yandan yıllardır kaplumbağa hızında yürütülen müzakereler, bir yandan AB üyesi ülkelerden gelen "Türkiye üye yapılmayacak" açıklamaları, bir yandan geri kabul anlaşması yaşanan gerilimler...

Hükümet kanadından yapılan açıklamalar, Avrupa Birliğinin kendi içinde başlayan parçalanmalar derken Türkiye'de AB karşıtlığı giderek artıyor. 

Batı dünyasının Türkiye'ye karşı ikircikli tutumu devam ederken, Ankara Temmuz ayında önemli bir ismi ağırlayacak.

Komisyonun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak.

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Hahn'ın, Türkiye ile 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra süren görüşmelerin devamı niteliğinde bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, ziyarette Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği de kaydedildi.

Hahn, en son Eylül 2016'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrupa birliği #türkiye #Temmuz
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Adil Aydın - 5 gün önce
Vatan savunmasında, AB bizim için ayak bağı.
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