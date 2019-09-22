Çağın en büyük sorunlarından biri hareketsizlik. Hareketsizliğin önüne geçmek için her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlanıyor. İstanbul'da da bu soruna dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

0 0 0 0