Fiziksel hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. Öyleki, dünyada ölümlerde risk faktörü olarak dördüncü sırada yer alıyor.
Bu soruna dikkat çekmek için, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlanıyor.
Hareketli yaşam için milli sporcular bir araya geldi. Miniatürk'te başlanan yürüyüş Balat sahilinde sonlandırıldı. Ardından Haliç'te kulaç atıldı.
Sporcular arasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da vardı. Yıldız önce yürüdü, ardından Haliç'te yüzdü.
ulusal.com.tr
Çağın en büyük sorunlarından biri hareketsizlik. Hareketsizliğin önüne geçmek için her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlanıyor. İstanbul'da da bu soruna dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.
Fiziksel hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. Öyleki, dünyada ölümlerde risk faktörü olarak dördüncü sırada yer alıyor.