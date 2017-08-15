Avrupa'nın 3 yıldır peşinde olduğu, IŞİD'in Avrupa'daki eylemlerinin planlayıcısı Mehdi A. İstanbul'da yakalandı. Örgütün Fransızca konuşan militanlardan da sorumlu olduğu öğrenilen teröristin, işlemlerin ardından Belçika'ya gönderileceği öğrenildi.

İstanbul polisi, Interpol tarafından 3 yıldır aranan terör örgütü IŞİD'in Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A.'yı yakaladı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında eşi ve bir çocuğuyla Suriye'ye giderek örgüte katılan Mehdi A.'nın sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirledi.



Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen şüphelininin hemen hemen her adımı terör polisleri tarafından takip edildi.



Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından teröristin Fatih'te kaldığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mehdi A.'yı kıskıvrak yakaladı.



Akşam gazetesinin haberine göre, Mehdi A.'nın, örgütün Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olduğu bildrildi.



2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın, Avrupa'da IŞİD'in düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi.



Terörist Mehdi A, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika'ya iade edilecek.



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