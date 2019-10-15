Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyinde bir aya gelen üye ülke bakanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı.

Toplantı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini, ortak mücadelenin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan terör örgütlerine odaklanması gerektiğini savunarak kendi çıkarlarını öncelediklerini gösterdi.

Bir yandan Türkiye'yi eleştiren diğer yandan yasaklı olmasına rağmen topraklarını PKK'nın kamplarına açan AB ülkelerinin bu tavrı, terör örgütü ya da uzantısına gösterdiği hoşgörünün bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un AB Terörizm Durumu ve Trendi 2019 Raporu'nda Avrupa'daki PKK üyeleri ve sempatizanlarının yıllık fon kampanyası ile üyelik aidatları topladığı ve yayın sattığı belirtildi. Kürt işletme sahiplerinden zorbalıkla para toplandığına işaret edilen raporda, terör örgütünün uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığı da vurgulandı.

Kurumun 2018 raporunda da "PKK'nın Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullandığı" vurgulandı. Europol ayrıca 2015'te Belçika'da, 2017'de İsviçre’nin Alp Dağı eteklerinde PKK kampları olduğunu tespit etti.

Ancak terör örgütüne karşı adım atmak yerine sokaklarını bu örgütün bez parçalarına açan AB üye ve kurumları, örgüte siyasi olarak da destek sunmaktan çekinmiyor.

Avrupa Parlamentosu

Bu kurumların başında AB nezdindeki Avrupa Parlamentosu (AP) geliyor. Her yıl "Orta Doğu, Kürtler ve Türkiye" başlığı altında, kırmızı bültenle aranan PKK üyelerinin davet edildiği sempozyumlara ev sahipliği yapan AP'de aralıklarla terör örgütü yanlısı etkinlikler düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan hemen sonra kapılarını YPG/PKK üyelerine açan AP'nin Brüksel'deki binasında 2016'da da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu bir sergiye yer verildi.

Ayrıca AP'nin Fransa'nın Strazburg kentindeki binasının önünde ise PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor.

Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığı" yönündeki sözleri ise Avrupa'daki genel tutumu özetliyor.

AB Komisyonu

AB Komisyonu da PKK konusundaki tavrıyla tepki çekiyor. Komisyon, Türkiye'nin ikazları ve Europol'un raporlarına rağmen üye ülkeleri PKK konusundaki tutumlarını sertleştirmeye de zorlamıyor.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 2016'da firari durumda olan ve PKK’ya silah taşıdığına ilişkin görüntüleri çıkan eski HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile görüştü. Görüşmeye, 5 yıl Kandil Dağı'nda PKK saflarında yer alan ve terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru da katıldı.

Üye ülkeler bakımından da tablo, Avrupa'nın PKK için güvenli bir liman olduğunu gösteriyor. PKK'nın rahatça faaliyet gösterdiği ülkelerin başında Fransa geliyor. Tarihsel olarak PKK konusunda yumuşak bir tutum takınan Fransa, Barış Pınarı Harekatına gösterdiği tepkiyle dikkat çekiyor.

Fransa

Europol'un raporunda YPG'den "YPG/PKK" diye bahsedilse de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyon öncesi terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını açıkladı.

Terör örgütü yanlısı tavrı harekat başladıktan sonra da devam eden Macron, BM Güvenlik Konseyi'nden kınama, AB'den de silah ambargosu kararı çıkarmak için çabaladı. Ancak Macron, bu adımlarında başarısızlığa uğrayarak Avrupa'daki etkisinin de sınırlı olduğunu gösterdi.

Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa'da örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor. Bazı siyasi partilerin desteklediği PKK'nın Türk kurumlarına zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

Belçika

Fransa'nın komşusu Belçika da örgütün Avrupa liderlerine ev sahipliği yapıyor. 11 Ekim'de PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdığı Belçika, çok sayıda örgüt bağlantılı kurum ile örgütün sözde Avrupa liderlerini barındırıyor. PKK, televizyon yayınlarını da bu ülkedeki stüdyolarından yapıyor.

Temyiz Mahkemesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde karar aldığı Belçika'da örgüt yandaşları zaman zaman gösteri düzenleyerek bez parçalarını AB kurumlarının önüne kadar taşıyor. Kişi ve kurumları hedef alan saldırılarına rağmen Belçika'nın PKK'ya gösterdiği tolerans, örgütü eylemleri için daha çok teşvik ediyor.

Almanya

PKK'nın geniş bir faaliyet alanı bulduğu diğer bir ülke de Almanya olarak öne çıkıyor. Son olarak dün Herne kentinde bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar veren terör örgütü yandaşları, ülkede büyük bir ekonomi ağ yönetiyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, haraçlar yoluyla finansal kaynak edinen örgüt; dernekler, vakıflar, sözde kültür merkezleri ile tüm ülkede örgütlenmiş durumda.

Örgüte ait sembollerin kullanımı yasaklanması ve zaman zaman bazı kişilere yönelik operasyonlar düzenlense de örgüt, bunlar örgütün faaliyetleri üzerinde ciddi etkiye yol açmıyor. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının raporuna göre PKK, 2017'de üye sayısını artırarak 14 bin 500 üyeye ulaştığı belirtilirken, Alman Federal Hükümeti'nin bir soru önergesine verdiği 10 Mart 2017 tarihli cevapta PKK ya da YPG saflarına katılmak için Almanya’dan toplam 204 kişinin çıkış yaptığı vurgulandı.

İngiltere

Örgüt, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere'de örgüt legal görünümlü yapılar ve bunların finans temini ve propaganda adına yürüttüğü faaliyetlerle varlık gösteriyor. Sivil toplum ve illegal faaliyetler için mafyavari yapılanma şeklinde örgütlenen PKK, bir yandan sivil toplum yöneticileriyle İngiliz siyasilerle yakın ilişkiler kurarken, diğer yandan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor.

Özellikle eroinden elde edilen para, Avrupa'da Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini artırmak ve örgüte yeni militan devşirmek için kullanılıyor. Ayrıca bu paraların bir kısmını da Suriye ve Irak'a aktaran örgüt, İngiliz devletinin sağladığı imkanları kullanıyor. Örgütün faaliyet gösterdiği sivil toplum kuruluşu binalarının büyük çoğunluğunda mülk sahibi olduğu ve mülklerin ödemeleri sırasında devletten yardım aldığı biliniyor.

İngiltere, her ne kadar PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etse de örgüt mensupları yaralama ve öldürme gibi eylemlere katılmadığı sürece çoğu zaman kayıtsız kalıyor.

Yunanistan

Türkiye'nin komşusu Yunanistan ise PKK'ya verdiği destekle öne çıkıyor. 1990'lı yıllarda PKK kamplarının kurulduğu Yunanistan, 1998'de PKK'nın kendi adıyla temsilcilik açmasına da müsade etti.

Lavrion, Dimitri Elen, Lamia Halkida gibi Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde kamp ve hücre evleri açan PKK'nın ilk yıllarda Yunanistan'dan hem maddi hem siyasi destek gördüğü biliniyor.

"Esasen Yunanistan, kendi topraklarındaki PKK kamplarında eğitilen kadrolarımızı Türkiye metropollerinde eylem için yöneltmeye çok çaba göstermiştir." diyen örgüt elebaşının yakalandığı yer de Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği olması da diğer bir husus olarak öne çıkıyor.

Örgütün Avrupa yapılanmasında hem transit ülke hem de eğitim kamplarıyla önemli bir merkez olagelen Yunanistan, şimdilerde de PKK üyelerinin Avrupa'nın diğer ülkelerine geçişlerinde önemli bir güzergah olmayı sürdürüyor.

PKK/PYD'nin temsilciğinin de açıldığı Yunanistan'da Lavrion Kampı halen faal ve tamamen örgütün kontrolünde. Zaman zaman kapatılacağı belirtilse de Yunan devleti, adım atmaktan geri duruyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Yunanistan gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin de PKK'yı desteklediği çok iyi biliniyor. Elebaşına pasaport veren Rum kesiminin örgütün ilk yıllarında, silahların Suriye limanlarına ulaştırıldığı çıkış noktalarından olduğu kaydediliyor. Adada bir dönem kampları da bulunan PKK'nın yine uyuşurucu ticareti için Rum kesimini kullandığı belirtiliyor.

Sadece bu ülkeler değil, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Avusturya da PKK'nın faaliyet yürüttüğü, bunu yaparken de ciddi sorunlarla karşılaşmadığı yerler arasında bulunuyor.

DEAŞ'a karşı mücadeleyi öncelerken Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelmek bir yana doğrudan bu kaygıların kaynağı terör örgütüne müsamaha gösteren hattta zaman zaman destek veren Avrupa'nın tavrı, sorunun da kendisini oluşturuyor.

Türkiye'nin PKK'yla mücadelesi karşısında seslerini yükseltmekten, ambargo uygulamaya kalmaktan çekinmeyen Avrupa, tutum değiştirmemesi durumunda terörle mücadele söylemlerinde inandırıcılık sorunu yaşamaya devam edecek.