Avukat Ceyhan Mumcu, "Türkiye için bir kazanımdır. Bu bir haktır. Irak Kürtleri için Kürtler için bir haktır ve eninde sonunda bağımsızlık gerçekleşecektir" diyen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'a tepki gösterdi

Avukat Ceyhan Mumcu, "Türkiye için bir kazanımdır. Bu bir haktır. Irak Kürtleri için Kürtler için bir haktır ve eninde sonunda bağımsızlık gerçekleşecektir" diyen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'a tepki gösterdi.



Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu'nun bu konuda neler söylediğini de aktardı.



Mumcu şu paylaşımları yaptı:



Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş "Bağımsız Kürdistan haktır. Er ya da geç kurulacaktır" demiş.



Uğur Mumcu ise bu konuda şunları söylüyordu.



Okura soru: Bugünkü Cumhuriyet Gazetesini mi yoksa eskisini mi istersin.















Can Dündar'ın daveti ile gazeteye gelen Aydıntaşbaş, Cumhuriyet okurlarının hassasiyetlerine hiç mi saygı duymuyor? Yoksa amaç alıştırmak mı?



Okur biliyor ki; ABD'nin kukla devletine bayraktarlık yapanlar solcu değildir.



Gazete yönetimi istediği yola gidebilir, yolları açık olsun.



ulusal.com.tr



