Avukat Ceyhan Mumcu, FETÖ sanığının "Kahraman" yazılı tişörtle duruşmaya katılmasıyla başlayan tek tip kıyafet tartışmasını değerlendirdi. Olası bir tek tip kıyafet uygulamasının yanlış olacağını söyleyen Mumcu, yargılamalara da hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi. Mumcu, Türkiye aleyhtarlarının uluslararası alanda bu durumu kendi lehlerine kullanabileceği uyarısında bulundu.

FETÖ sanığının Türkçedeki karşılığı "Kahraman" olan "HERO" yazılı bir tişörtle duruşmaya girmesiyle başlayan tek tip kıyafet tartışması sürüyor.



Erdoğan'ın işaret ettiği "Tek tip elbise" için Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklar başlattığı öğrenildi. Hukukçular ise uyarıyor.



Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında kıyafet tartışmalarını değerlendiren Avukat Ceyhan Mumcu, tek tip kıyafet uygulamasının başarıyla sürdürülen yargılamalara gölge düşüreceğini söyledi.



Mumcu'ya göre, FETÖ bu durumu uluslararası arenada kendi lehine kullanabilir.



Cezaevindeki örgüt üyelerinin FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "Yakında çıkacaksınız" mesajlarından etkilenerek hareket ettiğini söyleyen Mumcu, darbecinin "Kahraman" yazılı tişört giymesinin de bunun bir örneği olduğunu görüşünde.



Programda konuk olan eski Devlet Bakanı Tayfun İçli de duruşmalara "Kahraman" yazılı simgesel kıyafetlerle çıkılamayacağını söyledi.



ulusal.com.tr