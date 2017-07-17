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Avukatların yargılandığı FETÖ davasında 13 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Avukatların yargılandığı FETÖ davasında 13 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan 3'ünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatına karar veren heyet, diğer 5 tutuksuz sanığa da 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Öte yandan heyet, firari olan sanığın 15 gün içinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulmasına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Eskişehir
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