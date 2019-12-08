Avustralya uyruklu terörist ülkesine gönderildi
Avustralya uyruklu 1 terörist ülkesine gönderildi. Türkiye'de işlemleri tamamlanan terörist, İçişleri Bakanlığı'nca "Yabancı Terörist Savaşçıların" ülkelerine iadeleri kapsamında sınır dışı edili.
GÜNDEM 08.12.2019, 14:37
Avustralya uyruklu yabancı bir terörist ülkesine iade edildi.
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu teröristin sınırdışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçılarınm ülkelerine iadelerine devam edilmektedir" denildi.
Türkiye'de gözaltına alınarak ifadeleri alınan yabancı uyruklu teröristler "Yabancı Terörist Savaşçıların" ülkelerine gönderiliyor.
ulusal.com.tr
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