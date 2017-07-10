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Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 15 Temmuz yasağı

Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 15 Temmuz yasağı geldi. Avusturya Zeybekci'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermedi.

Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 15 Temmuz yasağı

Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 15 Temmuz yasağı geldi.

Avusturya Zeybekci'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermedi.

Etiketler; #avusturya #Nihat Zeybekçi #15 temmuz
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