15 Temmuz darbe girişimi etkinliklerine bir engel de Avusturya'dan geldi. Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkeye girişini yasakladı; konuşma yapmasına "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi. Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada Zeybekci tarafından etkinlik talebinin olmadığını belirtti. Dışişleri'nin Avusturya'ya tepkisi ise sert oldu.

Önce Hollanda ardından Avusturya... 15 Temmuz darbe girişimi etkinliklerine engel devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'daki etkinliğine izin verilmemesinin ardından bir engel de Avusturya'dan geldi.



Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik" gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin etkinliğe katılmasını engelledi.



Bakan Zeybekci Viyana'da düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği"nde konuşacaktı. Ancak Avusturya topluma açık bir yerdeki konuşmanın düzen ve güvenliği tehlikeye sokabileceğini ileri sürdü.



Avusturya'nın Bakan Zeybekci'ye izin vermediği haberlerinin ardından bir Ankara'dan talebin olmadığı açıklandı. Ekonomi Bakanlığı, "vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin almamız söz konusu değil" dedi.



Dışişleri Bakanlığı ise Avusturya'ya sert tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, sergilenen tavrın ibret verici olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr