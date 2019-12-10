''Ayakkabı üretimini Türkiye'de yapın''

Avrupa Ayakkabı Sanayi Konferasyonu yılda bir defa Brüksel olmak üzere farklı şehirlerde toplantı düzenliyor. Avrupa'nın önemli ayakkabı üretici ve perakendecilerinin bir araya geldiği toplantıda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, toplantıda en çok öne çıkan konunun Çin'de üretim yaptırılması olduğunu ifade etti.

TASD olarak her yıl bu toplantıya katıldıklarını dile getiren Gürsoy, bu toplantıda sektördeki gelişmeler ve son durumla ilgili gelişmelerin ele alındığını anlattı.

Gürsoy, "Ülkemizde şu anda ayakkabı üretiminin çok avantajlı olduğunu, nitelikli ve kaliteli ayakkabıyı Türkiye'den tedarik edebileceklerini söyledik ve kendilerini Türkiye'ye davet ettik." dedi.

Türkiye'nin halihazırda 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesinin bulunduğunu belirten Gürsoy, bu kapasitenin yüzde 90'ını kullanabildiklerini söyledi.

Gürsoy, ayakkabı sektörünün 2019'da özellikle iç piyasada istenildiği gibi gitmediğini belirterek, sektörün yıl boyunca konkordatolarla anıldığını belirtti.

İhracatta ise güzel bir yılı bitirmek üzere olduklarını dile getiren Gürsoy, yılı bir milyar dolara yakın ihracatla kapatmaya hazırlandıklarını aktardı. Gürsoy, ihracatta potansiyellerini tam olarak kullanamadıklarını kaydederek, 2020'de hem iç hem de dış piyasada olumlu gelişmeler olması temennisinde bulundu.



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