Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, bir öğretmen ve 2 askerin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen, bir öğretmen ve 2 askerin şehit düştüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin 2 zanlının daha tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi.



Açıklamada, zanlılardan 2'sinin cezaevine gönderildiği, diğerlerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.



Aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı, böylelikle tutuklu sayısı 9'a yükseldi.



Kozluk'ta 9 Haziran'da 2 PKK'lı terörist, gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı, bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda olay yeri yakınındaki araçta bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuş, bir kişi hafif yaralanmıştı.



Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "Dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir sivil yaralanmıştı.