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Aydın'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan servis minibüsündeki 12 kadın işçi yaralandı.

Aydın'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, Aydın'da Söke-Kuşadası karayolu Ağaçlı Mahallesi Kavşağı'nda bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Söke'den, kadın temizlik işçilerini Kuşadası'ndaki bir otele götürmek üzere yola çıkan Uğur Dündar yönetimindeki 09 P 2606 plakalı servis minibüsü, kavşaktan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Özlem Can yönetimindeki 09 KP 432 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, trafik ışıklarına çarpıp, durabildi.

Kazada, servis minibüsündeki işçilerden Belma İnanlı, Gülessem Özen, Hafize Seval Bıtık, Çağla Hekim, Semra Kurum, Hafize Çelik, Merve Bozkuş, Zeynep Altın, Derya Yardımcı, Nevin Alıkan, Hediye Yaşar ve Havva Şekerli yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinini bulunmadığı öğrenildi. Servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #kuşadası
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