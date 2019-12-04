Aydın'da Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı
Türkiye'yi içinde bulunduğu büyük ekonomik zorluklardan çıkarmak için üretim devrimi kurultayları düzenleniyor. Anadolu'nun tüm bölgelerinde düzenlenen kurultayların bu sefer adresi Aydın oldu. Kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek umutsuzluğu asla kabul etmediklerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullardan üretim devrimiyle çıkacağını söyledi. Kurultaya Aydınlı sanayici ve üreticilerin ilgisi yoğun oldu.
Ağır ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye, üretim devrimine hazırlanıyor. İlki Kayseri'de düzenlenen üretim devrimi kurultayları, Mersin, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir ve Manisa'nın ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kurultayla devam etti. Nazilli'deki üretim devrimi kurultayına iş insanları, sanayiciler, tarım kesimi ve kooperatif temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan üretim devrimiyle çıkacağını söyledi.
Perinçek, üretim seferberliğinin hükümetini kuracaklarını vurguladı.
Türkiye'yi ekonomik çıkmazdan kurtaracak olan programı açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı, "Umutsuzluk ahlaksızlıktır" dedi.
Perinçek, Türkiye'nin tüm aydınlarını göreve çağırdı.
Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı Üretim Devrim Kurultayları Denizli, Isparta, Muğla ve İzmir ile devam edecek.
HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK KAMERA: AKIN KARA-GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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