Aydın'da Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı

Ağır ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye, üretim devrimine hazırlanıyor. İlki Kayseri'de düzenlenen üretim devrimi kurultayları, Mersin, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir ve Manisa'nın ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kurultayla devam etti. Nazilli'deki üretim devrimi kurultayına iş insanları, sanayiciler, tarım kesimi ve kooperatif temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan üretim devrimiyle çıkacağını söyledi.

Perinçek, üretim seferberliğinin hükümetini kuracaklarını vurguladı.

Türkiye'yi ekonomik çıkmazdan kurtaracak olan programı açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, "Umutsuzluk ahlaksızlıktır" dedi.

Perinçek, Türkiye'nin tüm aydınlarını göreve çağırdı.

Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı Üretim Devrim Kurultayları Denizli, Isparta, Muğla ve İzmir ile devam edecek.





HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK KAMERA: AKIN KARA-GÜÇLÜ ÇEZİK

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