İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:
FETÖ ile ortaklık günlerinde aralarından su sızmıyordu. AKP’liler içinde Pensilvanya’yı ziyaret edenler ayrıcalıklıydı.
Fethullah Gülen, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na çok önem veriyordu. Yakınları Gül ve Davutoğlu için “onlar gözde” diyorlardı.
İşler sarpa sarınca birbirlerine düştüler. Gelen bilgilere göre, Fethullah Gülen ve Pensilvanya’daki yönetim, Gül ve Davutoğlu’nun kendilerine sahip çıkmamalarına çok bozulmuş.
ÇANKAYA’YA SAYEMİZDE ÇIKTI
Anlatılanlara göre, toplantılarda konuşulanlar özetle şöyle:
“Biz olmasaydık Gül cumhurbaşkanı olamazdı.”
“Ergenekon, Balyoz, … operasyonları sayesinde koltuğunda rahatça oturdu.”
“Biz olmasaydık 7 yıl değil, 7 gün o koltukta kalamazdı.”
“Davutoğlu da sayemizde başbakan oldu.”
…
GÜLEN DİŞ GÖSTERDİ
Bu arada, Fethullah Gülen ABD radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e verdiği röportajda Abdullah Gül ve Davutoğlu ile ilişkilerini açık etti. Gül ve Davutoğlu’nun kendisini ziyarete geldiğini söyledi. Bir anlamda Gül ve Davutoğlu’na diş gösterdi.
Gül hemen açıklama yaptı. “Görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır” dedi. Açıklamada ince bir nokta var. Gül, “Pensilvanya’ya gitmedim” demedi. “Görevde iken gitmedim” ifadesini kullandı.
YANITA YANIT
Gül’ün yanıtına yanıt Gülen’in sağ kolu Osman Şimşek’den geldi. Şimşek sosyal medya hesabından ayrıntı verdi. Gül’ün açıklamasını “kendisini inkar” olarak niteledi. Arkasından da şunları ekledi:
“Belki beraber geldikleri Fehmi Koru’nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince, ‘Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir. Şayet bu kafi değilse, mekanımıza dair bazı hususları anımsamaları da faydalı olabilir.”
GÜLEN NEDEN YAPTI?
Fethullah Gülen sadece Gül ve Davutoğlu ile de yetinmedi. Birkaç gün sonra da “MİT Müsteşarı Hakan Fidan da burada beni iki kez ziyaret etti, yeğenimin evinde iki kez yemek yedik” dedi.
Darbenin “siyasi ayağı”nın tartışıldığı şu günlerde Fethullah Gülen neden Gül, Davutoğlu, Fidan isimlerini verdi.
Siyasi kulislerde bu tartışılıyor. Genel kanı şöyle:
“FETÖ iyice sıkışmış durumda. AKP içinde direniş beklemişlerdi ama olmadı. ‘Emek verdikleri isimler’ gerekli tepkiyi vermedi. Son kez eski dostlarına(!), kendilerine sahip çıkma çağrısı yapıyor.‘Biz yanarsak sizi de yakarız’ mesajı gönderiyor. Daha açık bir ifadeyle şantaja başladı.”
SIRADA BAŞKALARI DA VAR
FETÖ’den sızan bilgilere bakılırsa sırada başkaları da var. Ergenekon, Balyoz, … tertipleri sırasında yapılan ortaklıklar hatırlatılıyor.
Hapisteki ve yurt dışındaki FETÖ’cülerin bazı AKP’lilere, “Ne yaptıysak birlikte yaptık. Ama biz içerdeyiz, aranıyoruz, siz rahatsınız” haberleri gönderdikleri ifade ediliyor. Dönemin bazı bakan ve AKP yöneticilerinin isimleri öne çıkarılıyor.
ARA FORMÜL ARAYIŞLARI
Bazı AKP’lilerin ara formül için girişimde bulundukları konusunda rivayetler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar haberdar bilemiyoruz. Ama puslu havadan yararlanmaya çalışanlar olduğu bildiriliyor.
GAZETECİLER
Pensilvanya’da sadece siyasilerle ilgili değil, gazetecilerle ilgili bir hazırlık olduğu da anlatılıyor. Daha önce FETÖ’ye yakın duran, ama 15 Temmuz sonrası FETÖ düşmanlığında öne çıkan isimler mercek altına alınmış.
Örgütte, “Bizi satanı biz de satarız. Şimdi sahip çıkmazlarsa ne zaman sahip çıkacaklar” görüşünün genel kabul gördüğü anlatılıyor.
Pensilvanya’da ağırlanan, bizzat Fethullah Gülen tarafından hediyeler verilen isimlerin deşifre edilebileceğinden söz ediliyor. Pensilvanya arşivlerinin servis edilebileceği fısıldanıyor.
FETÖ zorda. Oyun disiplinini de kaybetmiş durumda. Artık uzun vadeli değil, kısa vadeli hesaplar yapıyor. İyice sıkıştığı için her kozu kullanmaya hazırlanıyor.
Peki paçayı kurtarabilir mi?
Bu saatten sonra şantaj, tehdit de fayda etmez. Artık çok geç!
ulusal.com.tr
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan'ın isimlerini vermesinin siyasi kulislerde nasıl değerlendirildiğini köşesine taşıdı.
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